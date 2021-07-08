Таку думку висловив політик та ексочільник Ради національної безпеки та оборони, ексміністр фінансів Олександр Данилюк. Він зазначив, що над створенням БЕБ працює понад 10 років.

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Олександр Данилюк бере участь у конкурсі на посаду очільника бюро. Він зазначив, що у влади буде спокуса отримати свого керівника.

Хто вибирає очільника бюро

Олександр Данилюк навів аналогію з конкурсом на спеціального антикорупційного прокурора. Зазначив, що вона не менш важлива. До комісії, яка обирає очільника, входять закордонні члени. Вони мають право вето.

Там така зараз війна відбувається, бо Офіс Президента хоче контролювати Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Не сподіваюсь на прозорий та чесний конкурс у БЕБ, бо всю комісію контролює президент",

– сказав Данилюк.

Він розповів, що у комісії БЕБ не передбачили присутність міжнародних експертів. Загалом там є 9 членів:

три із них з РНБО, яку очолює президент Володимир Зеленський;

три від Верховної Ради, де є монобільшість "Слуги народу";

три від Кабінету Міністрів.

"Зрозуміло, що ця комісія слухатиметься вказівок Зеленського. Для мене це репутаційні ризики, але я не можу пояснити людям, чому б я не пішов на цей конкурс. Я багато років домагався, щоб реалізували цю реформу", – пояснив Данилюк.

Тест для Зеленського

БЕБ має бути повністю незалежним, тому що він розслідуватиме великі економічні злочини. Данилюк сказав, що саме багато людей при владі порушують закон.

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"Не вірю в ефективність органу, який підпорядкований президенту. Результат конкурсу покаже, яким буде БЕБ. Це тест для Зеленського. Бюро буде основним інструментом боротьби з олігархами. Якщо президент поставить туди контрольовану людину, то жодних результатів не буде", – наголосив політик.

Що розслідуватиме бюро

БЕБ боротиметься з економічними злочинами великого масштабу. Це не стосуватиметься приватних підприємців. Мовиться про злочини проти держави. Данилюк навів як приклад виведення грошей з банків.

"Це нагадує "Приватбанк", націоналізацією якого я займався. Якби тоді був БЕБ, то певен, що тоді б усі справи проти Коломойського вже б розслідували. На жаль, були тільки Служба безпеки України, Генеральна прокуратура та Міністерство внутрішніх спав, які підконтрольні владі", –сказав політик.

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Як створюють Бюро економічної безпеки