Перелік претендентів на конкурс багато розповість про перспективи реалізації всієї реформи. Про це в ефірі сказав один з претендентів на посаду керівника БЕБ, ексміністр фінансів та екссекретар Ради нацбезпеки Олександр Данилюк.

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"Я вважаю, що ризик понад 90%, що, на жаль, країна отримає ще один каральний орган. Тому за це варто боротися, щоб це не дати зробити", – наголосив Данилюк.

Данилюк: Якщо буде ефективний БЕБ – виграють українці

За його словами, він вірить, – якщо буде ефективний БЕБ, то виграють усі українці. Тому що без ефективної боротьби з економічними злочинами не може розвиватися економіка.

Важливий елемент – не тільки про ефективність боротьби з відповідними злочинами, а й припинення тиску на бізнес. Наразі, як зауважив ексміністр фінансів, такий тиск здійснює Служба безпеки України, Нацполіція, Податкова міліція.

Тому реформа передбачає зокрема, що ці 3 органи припинять тиснути на бізнес. І питання тільки в тому, чи тиснитиме на бізнес БЕБ,

– зауважив Данилюк.

Він відзначив, що вони не робитимуть це, якщо у БЕБ з'являться чесні, порядні люди. "А чесні порядні люди не прийдуть в БЕБ, якщо там буде контрольований слабкий керівник, який їх не захищатиме", – додав Данилюк.

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