Самолет авиакомпании Air Europa экстренно приземлился в аэропорту испанской Малаги. Произошло это из-за конфликтного украинца, который находился на борту.

Самолет выполнял рейс 6 августа – между островом Гран-Канария и Мадридом, сообщает El Periodico.

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Мужчина с признаками алкогольного опьянения отказался одевать маску и следовать инструкциям экипажа, несмотря на многочисленные просьбы.

Испанские СМИ сообщили, что кроме этого он угрожал другим пассажирам воздушного судна.

Из-за такого поведения украинца экипаж был вынужден активировать соответствующий для таких случаев протокол. Командир самолета запросил посадку в аэропорту Малаги.

Vuelo de Gran Canaria a Madrid se desvía de urgencia a #Málaga por pasajero conflictivo a bordo. Se le recorta la maniobra en lo posible. #Trabajoenequipo #SafetyFirst pic.twitter.com/CRKHjv48Hv — Controladores Aéreos (@controladores) August 6, 2020

Об этом инциденте сразу сообщили местным правоохранителям, мужчину передали им сразу после посадки. После этого самолет продолжил свой рейс согласно плану – до испанской столицы.

Интересно! Впервые пассажира сняли с самолета за отказ носить маску еще в конце июня. Брэндон Страк планировал вылететь из Нью-Йорка в Даллас самолетом American Airlines.



Впоследствии он все же согласился выполнить политику компании, поэтому его перезаписали на другой рейс.