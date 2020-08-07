Не надел маску и угрожал пассажирам: из-за украинца экстренно посадили самолет в Испании
Самолет авиакомпании Air Europa экстренно приземлился в аэропорту испанской Малаги. Произошло это из-за конфликтного украинца, который находился на борту.
Самолет выполнял рейс 6 августа – между островом Гран-Канария и Мадридом, сообщает El Periodico.
Обратите внимание МАУ отменила 10 международных рейсов до конца августа: список
Мужчина с признаками алкогольного опьянения отказался одевать маску и следовать инструкциям экипажа, несмотря на многочисленные просьбы.
Испанские СМИ сообщили, что кроме этого он угрожал другим пассажирам воздушного судна.
Из-за такого поведения украинца экипаж был вынужден активировать соответствующий для таких случаев протокол. Командир самолета запросил посадку в аэропорту Малаги.
Об этом инциденте сразу сообщили местным правоохранителям, мужчину передали им сразу после посадки. После этого самолет продолжил свой рейс согласно плану – до испанской столицы.