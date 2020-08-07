Літак авіакомпанії Air Europa екстрено приземлився в аеропорту іспанської Малаги. Сталося це через конфліктного українця, який перебував на борту.

Літак виконував рейс 6 серпня – між островом Гран-Канарія та Мадридом, повідомляє El Periodico.

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Чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння відмовився одягати маску та виконувати інструкції екіпажу, попри численні прохання.

Іспанські ЗМІ повідомили, що крім цього він погрожував іншим пасажирам повітряного судна.

Через таку поведінку українця екіпаж був змушений активувати відповідний для таких випадків протокол. Командир літака попросив про посадку в аеропорту Малаги.

Vuelo de Gran Canaria a Madrid se desvía de urgencia a #Málaga por pasajero conflictivo a bordo. Se le recorta la maniobra en lo posible. #Trabajoenequipo #SafetyFirst pic.twitter.com/CRKHjv48Hv — Controladores Aéreos (@controladores) August 6, 2020

Про цей інцидент одразу повідомили місцевих правоохоронців, чоловіка передали їм одразу після посадки. Після цього літак продовжив свій рейс згідно плану – до іспанської столиці.