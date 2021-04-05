Россия сгруппировала у границ 28 российских батальонно-тактических групп, которые готовы к активным действиям на украинской территории. Но поддаваться на действия государства-агрессора на надо.

Это может быть ловушка для Украины. Такое мнение высказал в интервью экс-командующий войсками сша в Европе Бен Ходжес.

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Ловушка России для Украины

По его словам, не стоит организовывать военные учения в ответ на российские.

Не надо попадать в эту ловушку,

– отметил Ходжес.

Он отметил, что, во-первых, США необходимо предложить для Украины статус "Основного союзника за пределами НАТО". Это, как сказал Ходжес, автоматически повысит уровень обмена информацией и подготовки людей.



Расположение группировок России у границ Украины / Инфографика 24 канала

Генерал отметил, что такой статус это не то же, что членство в Организации Североатлантического договора. В то же время он дает возможность большего обмена информацией и уровня подготовки. "И это будет хорошим началом", – добавил он.

Приглашение США к развитию военной отрасли

Также, по мнению Ходжеса, Украина должна активнее приглашать США к развитию военной структуры:

для армии;

военно-воздушных сил;

флота.

Обратите внимание Последнее, чего хочет Россия, – это война с НАТО, – генерал Ходжес

"Это бы сделало ротации военных для проведения учений более частыми. Я бы хотел видеть больше американских солдат, которые приезжают в Украину участвовать в учениях", – сказал Ходжес.