Последнее, чего хочет Россия, – это война с НАТО, – генерал Ходжес
Россия не собирается воевать с войсками НАТО, хотя иногда "бряцает оружием". Впрочем, полномасштабной войны с альянсом у Путина точно не хотят.
Источник:УНИАН
Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Генерал подтвердил: Россия наращивает войска и присутствие в странах, граничащих с НАТО.
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Кремль наращивает мощь
Кремль, по словам Ходжеса, везде ищет рычаги влияния. В частности из-за использования энергоносителей в качестве оружия. Генерал приводит примеры: Грузия, Армения, Азербайджан, где сейчас есть так называемые миротворцы, Приднестровье и Украина. К тому же, Россия выдвигает свои претензии на так называемый Северный транзитный путь в Арктике.
Войны с НАТО в Кремле не хотят
Генерал признается: ему хотелось бы думать, что американская администрация выработала стратегию Черноморского региона. Белый дом должен направлять России четкие сигналы, что для нее важен не только суверенитет стран региона, но и то, что важно экономическое развитие региона.
Но последнее, чего хочет Россия, – это война с НАТО. Лидерство США, которое скрепляет NATO, здесь очень важно, я бы сказал, это главный момент,
– заявил генерал Ходжес.
Эскалация на Донбассе: главное
- Обострение на Донбассе началось с боя возле Шумов 26 марта.
- Вследствие обстрелов оккупантов погибли 4 украинских военных, еще 2 – получили ранения.
- Позже украинская разведка зафиксировала, что Россия стягивает армию и тяжелое вооружение к границе с Украиной.
- Предполагали, что Кремль хочет продвинуться вглубь нашей страны.
- Также государство-оккупант под видом учений уже подняло военную авиацию в регионах, граничащих с границей Украины.
- Тогда в США заявили, что "не оставят Украину без поддержки".
- ЕС пригрозил России "тяжелыми последствиями", если нападение все-таки произойдет.
- Впрочем, военные эксперты и журналисты заявляют, что в ближайшие недели или месяцы эскалации конфликта со стороны России не будет.
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