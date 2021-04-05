Россия не собирается воевать с войсками НАТО, хотя иногда "бряцает оружием". Впрочем, полномасштабной войны с альянсом у Путина точно не хотят.

Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Генерал подтвердил: Россия наращивает войска и присутствие в странах, граничащих с НАТО.

Советуем прочитать Рост насилия и наращивание сил России на Донбассе – это тест для Байдена

Кремль наращивает мощь

Кремль, по словам Ходжеса, везде ищет рычаги влияния. В частности из-за использования энергоносителей в качестве оружия. Генерал приводит примеры: Грузия, Армения, Азербайджан, где сейчас есть так называемые миротворцы, Приднестровье и Украина. К тому же, Россия выдвигает свои претензии на так называемый Северный транзитный путь в Арктике.

Войны с НАТО в Кремле не хотят

Генерал признается: ему хотелось бы думать, что американская администрация выработала стратегию Черноморского региона. Белый дом должен направлять России четкие сигналы, что для нее важен не только суверенитет стран региона, но и то, что важно экономическое развитие региона.

Но последнее, чего хочет Россия, – это война с НАТО. Лидерство США, которое скрепляет NATO, здесь очень важно, я бы сказал, это главный момент,

– заявил генерал Ходжес.

Эскалация на Донбассе: главное