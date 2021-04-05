Росія не збирається воювати з військами НАТО, хоч подекуди "брязкає зброєю". Втім, повномасштабної війни з альянсом у Путіна точно не хочуть.

Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес. Генерал підтвердив: Росія нарощує військо і присутність в країнах, що межують з НАТО.

Радимо прочитати Зростання насилля та нарощування сил Росії на Донбасі – це тест для Байдена

Кремль нарощує міць

Кремль, за словами Ходжеса, скрізь шукає важелі впливу. Зокрема через використання енергоносіїв у якості зброї. Генерал наводить приклади: Грузія, Вірменія, Азербайджан, де наразі є так звані миротворці, Придністров'я та Україна. До того ж, Росія висуває свої претензії на так званий Північний транзитний шлях в Арктиці.

Війни з НАТО в Кремлі не хочуть

Генерал зізнається: йому хотілося б думати, що американська адміністрація випрацювала стратегію щодо Чорноморського регіону. Білий дім мав би надсилати Росії чіткі сигнали, що для неї важливий не тільки суверенітет країн регіону, але й те, що важливий економічний розвиток регіону.

Але останнє, чого хоче Росія, – це війна з НАТО. Лідерство Сполучених Штатів, яке скріплює NATO, тут є дуже важливим, я б сказав, головним моментом,

– заявив генерал Ходжес.

Ескалація на Донбасі: головне