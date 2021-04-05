Колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес розглядає значне зростання насилля та нарощування сил Росії на Донбасі, як тест для президента Джо Байдена.

Генерал-лейтенант впевнений, що таким чином Росія перевіряє, наскільки глава Штатів відданий ідеї суверенітету України та її підтримки.

Читайте також Чи буде загострення зі сторони Росії та від чого це залежить: прогноз генерала Ходжеса

Відповідь США на дії Росії – важлива

Це не відбувається ізольовано. Протягом останніх двох днів ми бачимо значне зростання перехоплень російських літаків авіацією НАТО, від Північної Атлантики та Балтики до Чорного моря. Російські підводні човни демонструють незвичну активність і в Арктиці, і в Чорному морі. Всі ці речі відбуваються одночасно і сплановано,

– зазначив Бен Ходжес.

Він наголосив, що Штати повинні бути готовими до можливості того, що все це відбувається для відволікання уваги від можливих інших дій Росії та її Збройних Сил.

Однак, за його словами, не можна заперечувати, що стратегічні цілі Кремля залишаються наступними:

продовжувати дестабілізувати Україну;

продовжувати тиск на адміністрацію президента Зеленського;

ухвалити деякі неприйнятні рішення.

Росія хоче ізолювати Україну від Чорного моря

Генерал-лейтенант також переконаний, що країна-агресор хоче пробитися до Одеси.

Ізолювати Україну від Чорного моря, відхопити Маріуполь та Бердянськ. Це – довгострокова ціль. Отже, підтримка Сполучених Штатів дуже важлива,

– підсумував екскомандувача військ США в Європі.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною. За його словами, все це відбувається під виглядом бойових навчань.

Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 канал