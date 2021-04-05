Рост насилия и наращивание сил России на Донбассе – это тест для Байдена, – генерал Ходжес
Бывший командующего войсками США в Европе Бен Ходжес рассматривает значительный рост насилия и наращивание сил на Донбассе, как тест для президента Джо Байдена.
Источник:УНИАН
Генерал-лейтенант уверен, что таким образом Россия проверяет, насколько глава Штатов предан идее суверенитета Украины и ее поддержки.
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Ответ США на действия России – важен
Это не происходит изолированно. В течение последних двух дней мы видим значительный рост перехватов российских самолетов авиацией НАТО, от Северной Атлантики и Балтики до Черного моря. Российские подводные лодки демонстрируют необычную активность и в Арктике, и в Черном море. Все эти вещи происходят одновременно и спланировано,
– отметил Бен Ходжес.
Он отметил, что Штаты должны быть готовы к возможности того, что все это происходит для отвлечения внимания от возможных иных действий России и ее Вооруженных Сил.
Однако, по его словам, нельзя отрицать, что стратегические цели Кремля остаются следующими:
- продолжать дестабилизировать Украину;
- продолжать давление на администрацию президента Зеленского;
- принять некоторые неприемлемые решения.
Россия хочет изолировать Украину от Черного моря
Генерал-лейтенант также убежден, что страна-агрессор хочет пробиться в Одессу.
Изолировать Украину от Черного моря, отхватить Мариуполь и Бердянск. Это – долгосрочная цель. Та что, поддержка Соединенных Штатов очень важна,
– подытожил экс-командующий войск США в Европе.
Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала
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