Экс-командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что Россия ищет повод для того, чтобы напасть на Украину и объяснить это якобы "защитой русских". В то же время реальных угроз для эскалации конфликт со стороны Кремля он не видит, в частности из-за того, что оккупанты не разворачивают госпитали.

Ходжес в интервью изданию отметил, что эксперты в украинских Вооруженных силах, Министерстве обороны и разведывательных структурах внимательно смотрят на "погоду" и отслеживают логистическую активность России.

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Возможность нападения России на Украину

Генерал-лейтенант подчеркнул, что одно дело – иметь войска на границе, но совсем другое – обеспечить их всем необходимым для проведения операций. Речь идет о горючем, боеприпасах и госпиталях.

Если вы не видите госпиталей, я не уверен, что серьезное столкновение – это то, к чему готовы российские войска,

– считает Ходжес.

Он также добавил, что со слов главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака знает, что украинские войска готовы отражать атаки России.

Кремль готовит провокации

В то же время экс-командующий ВС США в Европе обратил внимание на то, что Кремль ищет повод и возможность создать ситуацию, в которой он скажет, мол, "мы должны защитить россиян, которые страдают в этой ситуации, у нас нет воды".

Поэтому ВСУ, предостерегает Ходжес, должны быть очень осторожными, чтобы не дать россиянам повод, которым они моментально воспользуются и они сами пытаются создать.

Обострение на Донбассе: главное

Очередное обострение на Донбассе началось с боя под Шумами 26 марта. Тогда в результате обстрелов оккупантов погибли 4 украинских военных, еще 2 – получили ранения.

Позже украинская разведка зафиксировала, что Россия стягивает армию и тяжелое вооружение к границе с Украиной. Вероятно, Кремль хочет продвинуться вглубь нашей страны.

Также государство-оккупант под видом учений уже подняла военную авиацию в регионах, которые граничат с границей Украины.

Однако военные эксперты заявляют, что в ближайшие недели или месяцы эскалации конфликта со стороны России не было.



Расположение группировок РФ вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала