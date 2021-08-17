Глава Верховной Рады также отметил, что не пользовался государственными дачами. Об этом "слуга народа" сообщил во время брифинга в Полтавской области во вторник, 17 августа.

Читайте также Не хочется, чтобы появились, – Разумков о вероятности олигархов в СНБО

Я был в отпуске 5 дней в Николаевской и Одесской области. У меня жена из Николаева. За границу не ездил, на государственной даче не отдыхал. Так что ничего интересного,

– сказал спикер.

Однако представители СМИ не могли не обратить внимание на яркий загар Дмитрия Разумкова и спросили его, как ему это удалось.

"Большая часть загара – это велосипед. Если нормально проехать, часа 3 – 4, то не надо солярия, не надо Мальдив, – пояснил он.

Обратите внимание! Народные депутаты ушли в отпуск в конце июля и вернутся к работе осенью – в сентябре.

Брифинг Дмитрия Разумкова: смотрите видео