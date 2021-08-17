Спикер Рады заверил, что он не считает, что сейчас в СНБО есть олигархи. Такое заявление Разумков сделал во время брифинга в Полтавской области.
К теме Хотел бы послушать, кто в СНБО является олигархом, – Данилов об упреках Разумкова
Дмитрий Разумков заверил, что в СНБО олигархов нет
Глава Верховной Рады призвал "делать и писать законы так, чтобы в СНБО не появлялись олигархи".
А манипулировать и говорить, что там кто-то есть (из олигархов в СНБО – 24 канал)... пока нет. И мне бы очень не хотелось, чтобы там появились. А тем более мне бы не хотелось, чтобы там были люди, которые даже гипотетически могут в будущем отстаивать чьи-то интересы, кроме интересов украинского народа,
– заверил Разумков.
Кстати, перед тем спикер выразил мнение, что усматривает конфликт интересов в закреплении функции определения статуса олигарха за Советом. Разумков тогда заверил, что:
- "СНБО является координационным органом и не может иметь полномочий определять, является ли лицо олигархом";
- он заверил, что такую функцию следует предоставить структуре при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции;
- более того, он заверил, что Украине нужен также закон о лоббизме, ведь это "точно поможет" вывести в публичную плоскость все негативное, что есть в украинской политике.
На эти вопросы ответил секретарь СНБО Алексей Данилов 30 июля. Он призвал дождаться голосования за проект закона во втором чтении. Тогда же он обратился к Разумкову со словами: "Я хотел бы заметить, если почтенный пан, член Совета нацбезопасности и обороны, председатель Верховной Рады считает, что среди нас 23 членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы послушать, кто из нас здесь является олигархом, чтобы здесь был конфликт интересов".
Закон об олигархах: коротко
- 15 апреля Владимир Зеленский на заседании СНБО инициировал создание законопроекта о статусе олигарха в Украине.
- Главная задача закона – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины. По нему должны создать реестр олигархов.
- Для получения статуса олигарха надо отвечать минимум 3 критериям из 4: занимать высокие государственные должности, иметь мандат или финансировать политические партии, владеть или контролировать СМИ, быть конечным бенефициаром субъекта хозяйствования, что является естественной монополией, или иметь активы, которые превышают 2 миллиарда гривен.
- Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала, что документ рассмотрят уже в сентябре 2021 года.