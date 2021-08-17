Спікер Ради запевнив, що він не вважає, що наразі в РНБО є олігархи. Таку заяву Разумков зробив під час брифінгу в Полтавській області.
До теми Хотів би послухати, хто в РНБО є олігархом, – Данілов про закиди Разумкова
Дмитро Разумков запевнив, що в РНБО олігархів немає
Глава Верховної Ради закликав "робити і писати закони так, щоб в РНБО не з'являлися олігархи".
А маніпулювати і казати, що там хтось є (з олігархів в РНБО – 24 канал)… Поки що нема. І мені б дуже не хотілося, щоб там з'явилися. А тим більше мені б не хотілося, щоб там були люди, які навіть гіпотетично можуть у майбутньому відстоювати чиїсь інтереси, окрім інтересів українського народу,
– запевнив Разумков.
До речі, перед тим спікер висловив думку, що убачає конфлікт інтересів у закріпленні функції визначення статусу олігарха за Радою нацбезпеки. Разумков тоді запевнив, що:
- "РНБО є координаційним органом і не може мати повноважень визначати, чи є особа олігархом";
- він запевнив, що таку функцію слід надати структурі при Національному агентстві з питань запобігання корупції;
- ба більше, він запевнив, що Україні потрібен також закон про лобізм, адже це "точно допоможе" вивести у публічну площину все негативне, що є в українській політиці.
На ці закидити відповів секретар РНБО Олексій Данілов 30 липня. Він закликав дочекатися голосування за проєкт закону у другому читанні. Тоді ж він звернувся до Разумкова зі словами: "Я хотів би зауважити, якщо поважний пан, член Ради нацбезпеки й оборони, голова Верховної Ради вважає, що серед нас 23 членів РНБО є олігархи, то я хотів би послухати, хто із нас тут є олігархом, щоб тут був конфлікт інтересів".
Закон про олігархів: коротко
- 15 квітня Володимир Зеленський на засіданні РНБО ініціював створення законопроєкту про статус олігарха в Україні.
- Головне завдання закону – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України. За ним мають створити реєстр олігархів.
- Для отримання статусу олігарха треба відповідати щонайменше 3 критеріям з 4: обіймати найвищі державні посади, мати мандат або фінансувати політичні партії, володіти або контролювати ЗМІ, бути кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, що є природною монополією або мати активи, які перевищують 2 мільярди гривень.
- Нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповіла, що документ розглянуть вже у вересні 2021 року.