Алексей Данилов ответил на эти обвинения и призвал дождаться голосования во втором чтении законопроекта. Об этом он сообщил во время брифинга по результатам заседания СНБО 30 июля.

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Я хотел бы заметить, если почтенный господин, член Совета нацбезопасности и обороны, председатель Верховной Рады считает, что среди нас 23-х членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы послушать, кто из нас здесь является олигархом, чтобы здесь был конфликт интересов,

– сказал чиновник.

"Что касается окончательной редакции закона, это будут определяться депутаты, в частности господин Разумков, поэтому мы должны анализировать уже окончательную редакцию этого законопроекта", – отметил он.

Секретарь СНБО добавил, что первичная редакция законопроекта предусматривала, что список олигархов формирует Совет национальной безопасности и обороны.

Что этому предшествовало

Дмитрий Разумков ранее заявил, что "СНБО является координационным органом и не может иметь полномочий определять, является ли лицо олигархом". По его мнению, такую ​​функцию следует предоставить структуре при Национальном агентстве по предупреждению коррупции.

По словам спикера, существует и конфликт интересов: если кто-то из Совета нацбезопасности будет находиться в тесных коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса, то он не проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов.

Обратите внимание! Во время заседания СНБО 15 апреля президент Владимир Зеленский инициировал создание законопроекта о статусе олигарха в Украине.

Законопроект об олигархах

Документ создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины.

В реестр олигархов могут попасть те лица, которые отвечают трем из четырех критериев:

участвуют в политической жизни;

оказывают значительное влияние на СМИ;

являются конечными собственниками предприятия с монопольным положением на украинском рынке;

являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

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