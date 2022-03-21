Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что украинцы также несут потери, но потери оккупантов – колоссальные.

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По его словам, Украина сейчас ведет стратегическую оборонную операцию против гораздо более многочисленного противника. Ко всему этому добавилась еще и угроза вторжения белорусских войск.

Не надо питать иллюзий. Впереди еще много испытаний,

– отметил министр.

Однако добавил, что пока сохранена наша армия, которая усиливается резервом – мы будем бороться. И победим!

Резников подчеркнул, что сейчас правительство делает все возможное, чтобы сохранить экономику. Это – основа нашей обороны.