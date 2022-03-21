Про це попередив міністр оборони України Олексій Резніков. Він наголосив, що українці також зазнають втрат, але втрати окупантів – колосальні.

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За його словами, Україна зараз веде стратегічну оборонну операцію проти набагато чисельнішого противника. До цього всього додалась ще й загроза вторгнення білоруських військ.

Не треба мати ілюзій. Попереду ще багато випробувань,

– зазначив міністр.

Однак додав, що поки збережено нашу армію, яка посилюється резервом, – ми будемо боротися. І переможемо!

Резніков підкреслив, що наразі уряд робить усе можливе, щоб зберегти економіку. Це – основа нашої оборони.

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