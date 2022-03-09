Такое мнение в эфире 24 каналу высказал лидер белорусской оппозиции Павел Латушко. Он отметил, что Лукашенко продолжает оправдываться абсурдными аргументами, что ему нужно сдерживать потенциальную угрозу со стороны НАТО, Польши, Литвы.

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Лукашенко хочет казаться миротворцем

По словам оппозиционера, самопровозглашенный президент Беларуси пытается играть роль фейкового медиатора.

Если медиация уйдет с территории Беловежской Пущи, например на территорию Турции – это не нокаут, но серьезный удар по Лукашенко. Поскольку он пытается продать Западу именно то, что выступает чуть ли не миротворцем,

– заметил он.

Как отметил Латушко, Лукашенко также должен отвечать за свои действия, поскольку является соучастником.

Латушко заявил, что Лукашенко хочет казаться чуть ли не миротворцем: смотрите видео

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