Таку думку в ефірі 24 каналу висловив лідер білоруської опозиції Павло Латушко. Він зазначив, що Лукашенко продовжує виправдовуватись абсурдними аргументами, мовляв, йому потрібно стримувати потенційну загрозу зі сторони НАТО, Польщі, Литви.

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Лукашенко хоче здаватись миротворцем

За словами опозиціонера, самопроголошений президент Білорусі намагається грати роль фейкового медіатора.

Якщо медіація піде з території Біловезької Пущі, наприклад, на територію Туреччини – це не нокаут, але серйозний удар по Лукашенку. Оскільки він намагається продати Заходу саме те, що виступає ледь не миротворцем,

– зауважив він.

Як наголосив Латушко, Лукашенко також повинен відповідати за свої дії, оскільки є співучасником.

Латушко заявив, що Лукашенко хоче здаватись ледь не миротворцем: дивіться відео





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