Такую информацию озвучила министр Марина Лазебная. По ее словам, для получения субсидии есть один критерий – доходы не позволяют оплатить платежку.

К теме Субсидии, пенсии и не только: в Дие запускают семь новых соцуслуг

"Я хочу обратиться к украинцам, кто нас сегодня слышит. Подать на субсидию можно в любой время года, в любое. Не надо ждать", – заявила Лазебная.

Если же человек обратился за субсидией, когда отопительный сезон уже начался – субсидия назначается задним числом.

Что нужно для оформления субсидии

Необходимо подать 2 документа:

заявление;

декларацию об имущественном положении и доходах.

Что интересно, подать документы можно теперь и через Дию, не выходя из дома.

"В течение недели 725 человек подали заявку на субсидию через Дию", – заверила Лазебная.

Субсидии могут получить больше человек