Таку інформацію озвучила міністерка Марина Лазебна. За її словами, для отримання субсидії є один критерій – доходи не дозволяють оплатити платіжку.

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"Я хочу звернутися до українців, хто нас сьогодні чує. Подати на субсидію можна в будь-який період року, в будь-який. Не треба чекати", – заявила Лазебна.

Якщо ж людина звернулася по субсидію, коли опалювальний сезон вже почався – субсидія призначається заднім числом.

Що потрібно для оформлення субсидії

Необхідно подати 2 документи:

заяву;

декларацію про майновий стан і доходи.

Що цікаво, подати документи можна тепер і через Дію, не виходячи з дому.

"За тиждень 725 людей подали заявку на субсидію через Дію", – запевнила Лазебна.

Субсидії можуть отримати більше осіб