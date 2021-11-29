Загалом глава Мінцифри представив 7 нових послуг. Окрім цього, партнери відомства запропонували програму доступності та безбар'єрності, яка була створена за міжнародними стандартами.
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Мета Мінцифри – зробити послуги доступними для людей старшого віку
Мета команди Мінцифри — зробити цифрові сервіси максимально доступними для всіх українців, зокрема, людей з інвалідністю та людей старшого віку,
– зазначив Федоров.
Подати заяву на субсидію можна на порталі
Віцепрем'єр наголосив, що раніше, аби оформити субсидію потрібно було йти до ЦНАПу. Найбільше клопотів було у мешканців сіл, які були змушені їхати у райцентр.
Тепер можна просто оформити заяву на порталі Дії та підписати електронним підписом. Це, кажуть у Мінцифри, займе пів години.
Який механізм оформлення субсидії:
- Заява з порталу автоматично надійде до органів соціального захисту.
- Субсидія продовжуватиметься автоматично щороку, якщо у споживача немає змін.
Ці довідки є одними з найбільш затребуваними в Україні. Їх щороку видають по 3 мільйони, оскільки вони необхідні при оформленні на роботу, призначенні пенсії та допомоги по безробіттю.
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Текст публікації Михайла Федорова: