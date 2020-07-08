Сегодня Одесса – это место паломничества украинских туристов, которые захотели устроить себе отдых на море. Но не только Одесса достойна внимания, ведь прекрасный отдых на берегу моря и не только может быть и в Херсоне

Лето в разгаре, поэтому время планировать свои отпуска. Но не стоит забывать о пандемии коронавируса, которая никуда не исчезла. 24 канал сделал подборку исторических фото Херсона, которые очаруют и заставят наведаться в город.

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Исторический Херсон

Херсон был возведен в 18 веке с торговой пристанью, первый корабль спущен в 1783 году. На этом фото видно херсонский яхт-клуб в 1914 году. Сам клуб был открыт в 1908 году князем Александром Максутовым.



Херсонский яхт-клуб, 1914 год / Фото: pinterest.com

А это известный кино-концертный зал в городе Херсоне – "Юбилейный". Он был построен в 1970 году.

Сегодня "Юбилейный" состоит из большого зала на 1500 человек, также есть кинозал, и небольшой зал для показа фильмов в 3D.



Кино-концертный зал "Юбилейны" / Фото: pinterest.com

Фото было сделано на речной деревянной пристани на улице Ришельевской в сторону города. На дальнем плане видно старообрядческую церковь Покрова Богородицы, а справа – Успенский собор.



Деревянная пристань / Фото: most.ks.ua

Здание городской херсонской Думы расположено на перекрестке Воронцовской и Соборной. Здание было возведено в 1907 году. Также в этом сооружении можно увидеть переплетение нескольких архитектурных стилей, но здание выглядит единым архитектурным целым.



Городская Дума в городе Херсон / Фото: pinterest.com

На этом старом фото – городской мост. Видно людей, лодки, телеги с лошадьми.



Старый городской мост / Фото: pinterest.com

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Снимок называется "Потемкинская улица. Гимназический бульвар". Сегодня это улица Карла Маркса, она имеет уклон и ведет к Днепру.



Потемкинская улица / Фото: most.ks.ua

Вход в парк имени Тараса Шевченко. Это старейший парк, который расположен в Суворовском районе. До 1927 года парк носил название Александровский парк, впоследствии его переименовали в Тарасо-Шевченковский, а в 1939 году – "Парк культуры и отдыха имени Ленина". В октябре 2014 года городской совет принял решение о присвоении парку названия "Городской парк", уже через два года он получил современное название.



Парк имени Тараса Шевченко / Фото: pinterest.com