Не Одессой единой: старинные фото Херсона
Сегодня Одесса – это место паломничества украинских туристов, которые захотели устроить себе отдых на море. Но не только Одесса достойна внимания, ведь прекрасный отдых на берегу моря и не только может быть и в Херсоне
Лето в разгаре, поэтому время планировать свои отпуска. Но не стоит забывать о пандемии коронавируса, которая никуда не исчезла. 24 канал сделал подборку исторических фото Херсона, которые очаруют и заставят наведаться в город.
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Исторический Херсон
Херсон был возведен в 18 веке с торговой пристанью, первый корабль спущен в 1783 году. На этом фото видно херсонский яхт-клуб в 1914 году. Сам клуб был открыт в 1908 году князем Александром Максутовым.
Херсонский яхт-клуб, 1914 год / Фото: pinterest.com
А это известный кино-концертный зал в городе Херсоне – "Юбилейный". Он был построен в 1970 году.
Сегодня "Юбилейный" состоит из большого зала на 1500 человек, также есть кинозал, и небольшой зал для показа фильмов в 3D.
Кино-концертный зал "Юбилейны" / Фото: pinterest.com
Фото было сделано на речной деревянной пристани на улице Ришельевской в сторону города. На дальнем плане видно старообрядческую церковь Покрова Богородицы, а справа – Успенский собор.
Деревянная пристань / Фото: most.ks.ua
Здание городской херсонской Думы расположено на перекрестке Воронцовской и Соборной. Здание было возведено в 1907 году. Также в этом сооружении можно увидеть переплетение нескольких архитектурных стилей, но здание выглядит единым архитектурным целым.
Городская Дума в городе Херсон / Фото: pinterest.com
На этом старом фото – городской мост. Видно людей, лодки, телеги с лошадьми.
Старый городской мост / Фото: pinterest.com
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Снимок называется "Потемкинская улица. Гимназический бульвар". Сегодня это улица Карла Маркса, она имеет уклон и ведет к Днепру.
Потемкинская улица / Фото: most.ks.ua
Вход в парк имени Тараса Шевченко. Это старейший парк, который расположен в Суворовском районе. До 1927 года парк носил название Александровский парк, впоследствии его переименовали в Тарасо-Шевченковский, а в 1939 году – "Парк культуры и отдыха имени Ленина". В октябре 2014 года городской совет принял решение о присвоении парку названия "Городской парк", уже через два года он получил современное название.
Парк имени Тараса Шевченко / Фото: pinterest.com