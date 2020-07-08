Сьогодні Одеса – це місце паломництва українських туристів, які захотіли влаштувати собі відпочинок на морі. Але не тільки Одеса варта уваги, адже прекрасний відпочинок на берегу моря і не тільки може бути й в Херсоні

Літо у розпалі, тому час планувати свої відпустки. Але не варто забувати про пандемію коронавірусу, яка нікуди не зникла. 24 канал зробив підбірку історичних фото Херсона, які зачарують і змусять навідатись до міста.

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Історичний Херсон

Херсон був зведений у 18 столітті із торговою пристанню, перший корабель спущено у 1783 році. На цьому фото видно херсонський яхт-клуб у 1914 році. Сам клуб був відкритий у 1908 році князем Олександром Максутовим.



Херсонський яхт-клуб, 1914 рік / Фото: pinterest.com

А це відомий кіно-концертний зал у місті Херсоні – "Ювілейний". Він був побудований у 1970 році.

Сьогодні "Ювілейний" складається з великого залу на 1500 осіб, також є кінозал, та невеличкий зал для показу фільмів у 3D.



Кіно-концертний зал "Ювілейни" / Фото: pinterest.com

Фото було зроблено на річковій дерев'яній пристані на вулиці Рішельєвській у сторону міста. На дальньому плані видно старообрядницьку церкву Покрова Богородиці, а праворуч – Успенський собор.



Дерев'яна пристань / Фото: most.ks.ua

Будівля міської херсонської Думи розташована на перехресті Воронцовської та Соборної. Будівлю було зведено у 1907 році. Також у цій споруді можна побачити сплетення декількох архітектурних стилів, але будівля виглядає єдиним архітектурним цілим.



Міська Дума у місті Херсон / Фото: pinterest.com

На цьому старому фото – міський міст. Видно людей, лодки, вози з конями.



Старий міський міст / Фото: pinterest.com

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Знімок має назву "Потьомкінська вулиця. Гімназійний бульвар". Сьогодні це вулиця Карла Маркса, вона має ухил і веде до Дніпра.



Потьомкінська вулиця / Фото: most.ks.ua

Вхід до парку імені Тараса Шевченка. Це найстарший парк, який розташований у Суворівському районі. До 1927 року парк мав назву Олександрівський парк, згодом його перейменували в Тарасо-Шевченківський, а у 1939 році – "Парк культури і відпочинку імені Леніна". У жовтні 2014 року міська рада ухвалила рішення про надання парку назви "Міський парк", уже через два роки він отримав сучасну назву.



Парк імені Тараса Шевченка / Фото: pinterest.com