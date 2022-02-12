Забытое прошлое московитов

Свидетельств об этом – огромное количество. Во-первых, территория Москвы принадлежала к племени меря. Все реки на территории Москвы имеют мерянское происхождение в своих названиях. В том числе – и само название Москвы.

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Все княжество Владимиро-Суздальское, к которому принадлежала Москва, – это княжество в этнических территориях племени меря. Оно сформировалось в 12 веке, потом распадалось, собиралось.

Обратите внимание! На территории Залесья, то есть в этом Владимиро-Суздальском княжестве, размещено огромное количество этнонимов мерянского происхождения. В том числе – Галич Мерский, например, Мериново, Мердиново и так далее. Эта территория достаточно большая – даже до Архангельской области.

Кроме того, общеизвестно, что на территорию Владимиро-Суздальского княжества никаких больших переселений славян не происходило. И современные российские генетики, в том числе Балановский, которого я часто цитирую, говорит, что попытки найти славянский субстрат завершились провалом на территории Залесья. Потому что славяне, сказал он, это как глазурь, которую практически невозможно обнаружить.

Не славяне до гробовой доски

Есть еще доказательство, которое очень редко применяют, но оно очень типично и очень красноречиво. Это доказательство похоронного обряда у мерян, который существовал в древности и сохранился по крайней мере до 17 века, а если говорить откровенно – то и до 19-го.

Похоронный отряд отличается стабильностью и архаичностью: люди в трагических ситуациях не меняют его.

Мы в Украине знаем, что у нас, например, до сих пор сохраняются в похоронном обряде даже некоторые сарматские следы. Пытаются люди завешивать зеркала, не разбивать их. Все это – от сарматов, потому что в сарматских могильниках Украины, которые раскапывают, видят, что бронзовые зеркала рассекались просто и бросались в могилы.

То же самое в Залесье – там этот похоронный обряд чрезвычайно архаичный. Он фактически – от мерянских времен.

Что такое стабильность похоронного обряда? Это свидетельство о том, что тот народ, который его продуцировал в древности, и тот народ, который его получил, – это народы очень близкие. Потому что чужой похоронный обряд очень редко когда заимствовали.



Избушка Бабы-Яги является своеобразным прототипом древних погребальных домов мери / Фото TripAdvisor

Важно! В чем же состоял этот похоронный обряд мери? Он состоял в том, что существовали такие домики, которые ученые назвали домиками мертвых. Это фактически та же избушка Бабы-Яги на куриных ножках, как в русском фольклоре. В этих домиках мертвых московиты складывали испепеленный прах покойных. Такое кладбище из этих домиков мертвых представлялось окном в другой мир, мир неживых.

В 1934 году в Ярославском Поволжье при раскопках городища Березники, городища до нашей эры, был найден такой домик бревенчатый, в котором находились кремированные останки людей. И в 1966 году такой же домик был найден уже не в Поволжье, а непосредственно под Москвой, на территории мери, возле Звенигорода, при раскопках городища у Савино-Сторожевского монастыря.

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Кто-то скажет, что это сугубо мерянская древность и никакого отношения к России, Московии не имеет. Ничего подобного. Имеет. И вот я цитирую сообщение 17 века, Якоб Рейтенфельс, курляндский дворянин Речи Посполитой и дипломат, "Сказание о Московии". Он пишет то же о московитах, что ученые раскопали у мерян:

Чтобы почтить память умерших поминальной трапезой, россияне приносят каждую субботу еду в маленькие хижины, построенные на кладбищах над могилами. И так приносят жертву душам родственников.

"Грусть выражается у россиян порванной одеждой черного цвета, но по истечении шести недель всяческие стенания прекращаются. Все время, пока они продолжаются, доступ к царю запрещен.

Зимой тела небогатых умерших людей сваливают вместе в особых небольших домах и замораживают, а когда снова наступает весна, вытаскивают оттуда и прячут более тщательно.

Если случайно кто-нибудь будет убит и не будет креста на шее, то ему следует, по мнению россиян, отказать в молитвенной помощи и похоронных почестях".

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