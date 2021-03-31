С 5 апреля в Киеве закроют все школы и садики, а общественный транспорт будет работать только по спецпропускам и возить исключительно работников критической инфраструктуры. В то же время других рекомендуют перевести на дистанционную работу.

Иначе – можно добираться только пешком или на такси, если его осилит кошелек. Журналистка и ведущая 24 канала Татьяна круговая рассказала почему, по ее мнению, власти Киева усилили карантин и для чего гражданам стоит придерживаться его.

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Она подчеркнула, что ужесточение карантинных ограничений – это очень непопулярный шаг, который еще никому из политиков не повысил рейтинг. Поэтому если кажется, что политики прибегают к соответствующим мерам "нам назло", то это не так, сказала журналистка.

Ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшается

Татьяна Круговая напомнила, что почти 2 недели Киев находится в красной зоне, а количество больных не уменьшается.

"На улицах море людей, толпы в метро и забитые маршрутки. Никто даже не думал сидеть дома, а медики в больницах валятся с ног", – отметила ведущая.

Круговая обратила внимание на то, что Киев почти ежедневно в лидерах новых больных коронавирусом. Так, по ее словам, было и 30 марта, было 1100 случаев, почти 800 человек госпитализировали, а выздоровели только 26.

"По всей Украине сейчас рекорд смертей – 407. И по прогнозам экспертов, будет еще хуже", – сказала ведущая.

Если мы сейчас не останемся дома, то коек (в больницах – 24 канал) не хватит многим, это могут быть не чужие люди, а ваша мама, папа или ребенок. Ежедневная статистика это не просто цифры, за ними люди, которые реально умирают,

– подчеркнула круговая.

Ведущая 24 канала призвала не быть эгоистами и думать не только о себе. "Сейчас нам всем надо максимально быть дома, хочется нам этого или нет", – добавила Татьяна Круговая.

Ведущая 24 канала об усиленном карантине в столице: смотрите видео