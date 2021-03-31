З 5 квітня у Києві закриють всі школи і садочки, а громадський транспорт працюватиме тільки за спецперепустками і возитиме винятково працівників критичної інфраструктури. Водночас інших рекомендують перевести на дистанційну роботу.

Інакше – можна добиратися тільки пішки, або на таксі, якщо його подужає гаманець. Журналістка та ведуча 24 каналу Тетяна Кругова розповіла чому, на її думку, влада Києва посилила карантин та для чого громадянам варто дотримуватись його.

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Вона наголосила, що посилення карантинних обмежень – це дуже непопулярний крок, який ще нікому з політиків не підвищив рейтинг. Тому якщо здається, що політики вдаються до відповідних заходів "нам на зло", то це не так, сказала журналістка.

Ситуація з коронавірусом в Києві не покращується

Тетяна Кругова нагадала, що майже 2 тижні Київ перебуває у червоній зоні, а кількість хворих не зменшується.

"На вулицях море людей, натовпи в метро і забиті маршрутки. Ніхто навіть не думав сидіти вдома, а медики в лікарнях валяться з ніг", – зазначила ведуча.

Кругова звернула увагу на те, що Київ майже щодня у лідерах нових хворих на коронавірус. Так, за її словами, було і 30 березня, було 1100 випадків, майже 800 людей госпіталізували, а одужали тільки 26.

"По всій Україні наразі рекорд смертей – 407. І за прогнозами експертів, буде ще гірше", – сказала ведуча.

Якщо ми зараз не залишимося вдома, то ліжок (у лікарнях – 24 канал) не вистачить багатьом, це можуть бути не чужі люди, а ваша мама, тато або дитина. Щоденна статистика це не просто цифри, за ними люди, які реально вмирають,

– наголосила Кругова.

Ведуча 24 каналу закликала не бути егоїстами, і думати не тільки про себе. "Зараз нам усім треба максимально бути вдома, хочеться нам цього чи ні", – додала Тетяна Кругова.

Ведуча 24 каналу про посилений карантин у столиці: дивіться відео