Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не хотела этой ужасной войны, однако будет обороняться сколько нужно, сообщает 24 канал.

Заметьте Вы еще можете спастись – сложите оружие, – Зеленский обратился к российским оккупантам

Президент на русском языке обратился к матерям российских солдат, которые отбывают срочную службу. Призвал их сделать все, чтобы тех не отправили на войну, ведь это верная смерть.

Не отдавайте своих детей на войну на чужой земле. Не верьте обещаниям, что их отправят просто куда-нибудь на учения или куда-нибудь в небоевые условия.

Проверьте, где ваш сын. И если у вас появляется хоть малейшее подозрение, что вашего сына могут послать воевать против Украины, действуйте немедленно. Не отдавайте сына своего на смерть или в плен,

– подчеркнул Зеленский.

Ночное обращение Владимира Зеленского: смотрите видео