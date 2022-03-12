Президент отметил, что количество убитых российских захватчиков уже превышает 12 тысяч человек. Об этом он сообщил во время обращения в ночь на 12 марта.

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Количество раненых оккупантов в разы больше. Мы не звали сюда ни одного из них и повторяем каждому из оккупантов: "Еще можете спастись",

– сказал Владимир Зеленский.

"В любой момент сложите оружие и идите с нашей земли к себе домой", – добавил глава государства.

Зеленский записал обращение: смотрите видео