Президент отметил, что количество убитых российских захватчиков уже превышает 12 тысяч человек. Об этом он сообщил во время обращения в ночь на 12 марта.
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Количество раненых оккупантов в разы больше. Мы не звали сюда ни одного из них и повторяем каждому из оккупантов: "Еще можете спастись",
– сказал Владимир Зеленский.
"В любой момент сложите оружие и идите с нашей земли к себе домой", – добавил глава государства.
Зеленский записал обращение: смотрите видео