Президент зазначив, що кількість убитих російських загарбників вже перевищує 12 тисяч осіб. Про це він повідомив під час свого звернення у ніч на 12 березня.

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Кількість поранених окупантів у рази більша. Ми не кликали сюди жодного із них і повторюємо кожному з окупантів: "Ще можете врятуватися",

– сказав Володимир Зеленський.

"Будь-якої миті складіть зброю та йдіть з нашої землі до себе додому", – додав глава держави.

Зеленський записав звернення: дивіться відео