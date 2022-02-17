Всего общее количество американцев, которые были в Украине – примерно 6 тысяч 600 человек. Об этом в интервью 24 каналу рассказала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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Квин: Не знаем, сколько выйдем

Как отметила Квин, почти 7 тысяч граждан США проживали в Украине и были резидентами. Речь идет о физлицах, которые на законном основании постоянно живут в определенной стране, но являются гражданами другого государства.

Мы (посольство США в Украине – 24 канал) не знаем, сколько из них (американцев – 24 канал) выехали из Украины, ведь мы не отслеживаем их перемещение,

– подчеркнула американская дипломатка.

Она также отметила, что американское посольство в Украине рекомендовало всем гражданам США выехать из Украины, пока доступен обычный коммерческий транспорт. "Сейчас это сделать безопасно", – пояснила Квин.

Интервью с Кристиной Квин: смотрите видео

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Еще в январе 2022 года Госдеп США санкционировал добровольный отъезд сотрудников с Украины. Членам семей дипломатов приказали выехать из посольства в Киеве.

Впоследствии Вашингтон призвал всех американцев уезжать из Украины из-за возможного полномасштабного нападения России.

Об этом впоследствии заявил и сам Джо Байден. Президент США даже призвал американцев "уехать немедленно". В украинском МИДе отметили, что это не свидетельствует радикальному изменению ситуации.

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