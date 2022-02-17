Об этом сообщила временно поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в эксклюзивном интервью 24 каналу. Сейчас Квин вместе с американскими дипломатами находится во Львове, куда диппредставительство на время переехало из Киева.

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Это нарушит обязательство России, – Квин

Кристина Квин выступила с критикой обращения Госдумы. Таким образом, Москва словно "забыла" о своих обязательствах по урегулированию ситуации.

Конечно, мы считаем, что это будет абсолютным нарушением минского процесса, на который Россия согласилась и под которым она подписалась. Это нарушит их обязательства касательно мира на Донбассе,

– объяснила позицию Вашингтона Квин.

Отметим, что обращение Госдумы России по поводу "признания боевиков" уже осудили в украинском МИД. Официальный Киев обратился в Совбез ООН относительно инициативы российских депутатов.

Смотрите интервью с Кристиной Квин:

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