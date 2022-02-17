Про це повідомила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Зараз Квін разом з американськими дипломатами перебуває у Львові, куди диппредставництво на певний час переїхало з Києва.

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Це порушить зобов'язання Росії, – Квін

Крістіна Квін виступила з критикою звернення Держдуми. Таким чином, Москва наче "забула" про свої зобов'язання щодо врегулювання ситуації.

Звісно, ми вважаємо, що це буде абсолютним порушенням мінського процесу, на який Росія погодилася і під яким вона підписалася. Це порушить їхні зобов’язання щодо принесення миру на Донбас,

– пояснила позицію Вашингтона Квін.

Зазначимо, що звернення Держдуми Росії щодо "визнання бойовиків" уже засудили в українському МЗС. Офіційний Київ звернувся до Ради безпеки ООН через ініціативу російських депутатів.

Дивіться інтерв'ю з Крістіною Квін:

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