Про це повідомила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Зараз Квін разом з американськими дипломатами перебуває у Львові, куди диппредставництво на певний час переїхало з Києва.
Актуально Наче жити з пістолетом біля голови, – Крістіна Квін про напругу через загрози з Росії
Це порушить зобов'язання Росії, – Квін
Крістіна Квін виступила з критикою звернення Держдуми. Таким чином, Москва наче "забула" про свої зобов'язання щодо врегулювання ситуації.
Звісно, ми вважаємо, що це буде абсолютним порушенням мінського процесу, на який Росія погодилася і під яким вона підписалася. Це порушить їхні зобов’язання щодо принесення миру на Донбас,
– пояснила позицію Вашингтона Квін.
Зазначимо, що звернення Держдуми Росії щодо "визнання бойовиків" уже засудили в українському МЗС. Офіційний Київ звернувся до Ради безпеки ООН через ініціативу російських депутатів.
Дивіться інтерв'ю з Крістіною Квін:
Держдума пропонує визнати "псевдореспубліки" на Донбасі: коротко
- Ініціаторами цього звернення в Держдумі стали комуністи.
- Під час брифінгу з Олафом Шольцом, Володимир Путін заявив, що, мовляв, так "депутати дослухаються до своїх виборців".
- Верховна Рада України звернулась до міжнародних організацій та урядів інших країн щодо таких рішень російського парламенту.
- Від схвалення цього звернення главу Кремля застеріг держсекретар США Ентоні Блінкен.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що це порушення мінських угод та міжнародного права.