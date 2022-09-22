Как волонтеры создали благотворительный фонд U4UA

Дети с инвалидностью требуют внимания и заботы, ведь часто обеспечить надлежащий уход и реабилитацию для них некому, сообщает 24 канал. Этим малышам больно двигаться, они не всегда могут попросить о помощи, но больше их болит то, что они "другие".

Узнайте также "Детская надежда": как помогать больным детям благодаря SMS

Таких историй в Украине много, а в центре каждой из них ребенок, который имеет свои таланты, строит планы на будущее и мечтает. Именно это и вдохновило волонтеров и благотворителей на создание фонда U4UA.

"Я был ошеломлен, когда узнал, что в Украине ежегодно до 60 детей умирают прямо от боли. Спастика и мышцы, с которыми не работают, могут болеть так сильно, что это приводит к смерти. Это шокировало, ведь мне казалось, что мы живем в развитом обществе, где от болевого шока умирают только после ДТП или в результате каких-то механических травм. А оказалось, что это совсем не так. Я себе представил, как это: тебе больно только от того, что ты родился. Более того, ты ничего не можешь с этим поделать. После этого я понял, что не могу оставаться в стороне от этой проблемы, поэтому мы создали благотворительный фонд U4UA", – поделился Антон Зинченко, соучредитель и волонтер фонда.

Команда благотворительного фонда U4UA / Фото из инстаграмма U4UA

Главная цель фонда – регулярно помогать детям с инвалидностью

Первоочередной задачей фонда является обеспечение детей с инвалидностью регулярной реабилитацией, а также качественной и своевременной помощью. В частности, U4UA ежемесячно оказывает медицинскую помощь сотни людей с инвалидностью, ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и травмами, полученными из-за войны войны. Курс реабилитации длится от 10 до 15 дней, поэтому не редко волонтеры нуждаются в дополнительных ресурсах. в том числе и финансовых.

А помочь действительно просто

Украинцы уже приобщились к помощи детям с инвалидностью, и не только финансово. В частности, компании бесплатно предоставляют свои профессиональные услуги для развития фонда U4UA, а неравнодушные люди – от профессиональных журналистов, режиссеров, креативщиков до ИТ-специалистов, квалифицированных юристов – сделали платформу, с помощью которой каждый с легкостью может ознакомиться с историями детей с инвалидностью и их потребностями.

Каждая история – это личная драма, которая оставляет таких детей в Украине, где они иногда даже не имеют возможности получить надлежащую квалифицированную помощь .

– рассказывают волонтеры.

Не отводите глаз от проблемы, которая рядом. Помогать – просто стоит только сделать первый шаг, призывают в U4UA.

Дети с инвалидностью нуждаются в помощи: видео