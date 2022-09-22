Як волонтери створили благодійний фонд U4UA

Діти з інвалідністю потребують уваги і турботи, адже часто забезпечити належний догляд та реабілітацію для них нікому, повідомляє 24 канал. Цим малюкам боляче рухатись, вони не завжди можуть попросити про допомогу, але найбільше їх болить те, що вони "інші".

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Таких історій в Україні багато, а в центрі кожної з них – дитина, яка має свої таланти, будує плани на майбутнє і мріє. Саме це і надихнуло волонтерів і благодійників на створення фонду U4UA.

"Я був приголомшений, коли дізнався, що в Україні щороку до 60 дітей помирають просто від болю. Спастика і м’язи, з якими не працюють, можуть боліти так сильно, що це призводить до смерті. Це шокувало, адже мені здавалось, що ми живемо у розвиненому суспільстві, де від больового шоку помирають лише після ДТП чи внаслідок якихось механічних травм. А виявилось, що це зовсім не так. Я собі просто уявив, як це: тобі боляче лише від того, що ти таким народився. Ба більше, ти нічого не можеш із цим вдіяти. Після цього я зрозумів, що не можу залишатись осторонь цієї проблеми, тому ми створили благодійний фонд U4UA", – поділився Антон Зінченко, співзасновник і волонтер фонду.

Команда благодійного фонду U4UA / Фото з інстаграму U4UA

Головна мета фонду – регулярно допомагати дітям з інвалідністю

Першочерговою задачею фонду є забезпечення дітей з інвалідністю регулярною реабілітацією, а також якісною і своєчасною допомогою. Зокрема, U4UA щомісяця надає медичну допомогу сотні людей з інвалідністю, ДЦП, захворюваннями опорно-рухового апарату та з травмами, отриманими через війну. Курс реабілітації триває від 10 до 15 днів, а тому не рідко волонтери потребують додаткових ресурсів. у тому числі й фінансових.

А допомогти насправді просто

Українці вже долучились до допомоги дітям з інвалідністю, і не тільки фінансово. Зокрема, компанії безкоштовно надають свої професійні послуги задля розвитку фонду U4UA, а небайдужі люди – від професійних журналістів, режисерів, креативників до ІТ-фахівців, кваліфікованих юристів – зробили платформу, за допомогою якої кожен з легкістю може ознайомитись з історіями дітей з інвалідністю та їхніми потребами.

Кожна історія – це особиста драма, яка залишає таких дітей в Україні, де вони інколи навіть не мають змоги отримати належну кваліфіковану допомогу,

– розповідають волонтери.

Тож не відводьте очей від проблеми, яка поруч. Допомагати – просто, варто тільки зробити перший крок, закликають у U4UA.

Діти з інвалідністю потребують допомоги: відео