Эти данные свидетельствуют, что каждый десятый бронежилет в ВСУ изготовлен из стали Метинвеста или закуплен Группой, пишет 24 канал. А Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия, Главное управление разведки Министерства обороны Украины по состоянию на октябрь обеспечены дефицитной ранее амуницией.

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Милитарная инициатива Стальной Фронт

Защитное снаряжение для ВСУ поступает по милитарной инициативе Стальной Фронт Рината Ахметова.

С 24 февраля у всех нас одна цель сделать все, чтобы Украина выстояла и победила в войне. Каждый бронежилет, сделанный на наших заводах, защищает украинских воинов и приближает победу. Это наш Стальной Фронт. И я благодарю всех работников Метинвеста, которые ежедневно отдают все силы ради нашей общей победы,

– рассказал Ринат Ахметов, акционер Группы Метинвест.

Он отметил, что в настоящее время изготовлено 150 тысяч бронежилетов, которые сохранят тысячи жизней наших военных, спасателей, медиков, коммунальщиков.

"И мы не планируем останавливаться и будем делать все, чтобы приблизить победу Украины. И мы обязательно победим!" – подчеркнул он.

Металл доставляют из Европы и Турции.

В первые дни вторжения российских войск, Вооруженные Силы Украины нуждались в качественных бронежилетах в сжатые сроки. Чтобы безотлагательно обеспечить войска большими объемами амуниции, Группа Метинвест взяла инициативу в свои руки. Чтобы организовать внутреннее производство бронежилетов, пришлось искать альтернативу изготавливаемой на заводе "Азовсталь" бронестали.

Достаточно быстро сбытовая компания Метинвест-СМЦ наладила поставку необходимого металла из Европы и Турции и передала его производителям брони. Весной общий объем импортной стали по контрактам составил более 600 тонн.

Также специалисты компании запустили изготовление бронестали на имеющихся производственных линиях. Известно, что предприятия Метинвеста способны производить около 20 тонн спецстали в неделю. Дополнительно группа завозила на фронт готовые бронежилеты.

"Вооруженные Силы Украины с первого дня войны достойно противостоят армии захватчиков, демонстрируя мужество и стальную мощь. А сегодня они героически продвигают линию фронта, освобождая километр за километр от оккупантов. Именно поэтому мы должны быть надежной поддержкой наших воинов — обеспечивать их защиту и тактическое преимущество "В рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова Группа Метинвест приложила значительные усилия, чтобы наладить производство бронестали. Сейчас более 150 тысяч бронежилетов будут защищать жизнь тех, от кого зависит будущее всей страны", — рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Получить бронежилеты от Метинвеста можно бесплатно

Наибольшая нагрузка на производителей и поставщиков бронежилетов пришлась на март – май. Однако сейчас острый дефицит защитной амуниции преодолен. Этому способствовала кооперация государства, крупного бизнеса и волонтерских объединений. К примеру, Львовский Оборонный Кластер (ЛОК) запустил производство бронежилетов, бесплатно получив от Метинвест-СМЦ более 500 тонн стальных листов.

В дальнейшем Группа поставила производство бронежилетов на поток. Сейчас их бесплатно передают бойцам Национальной гвардии Украины, силам территориальной обороны, а также подразделениям Вооруженных Сил Украины, защищающих независимость страны на передовой. Также амуниция предоставляется работникам коммунальных служб, аварийным бригадам и специалистам ГСЧС, которые ликвидируют последствия вражеских обстрелов в прифронтовых городах.