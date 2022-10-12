Ці дані свідчать, що кожен десятий бронежилет у ЗСУ виготовлено зі сталі Метінвесту або закуплено Групою, пише 24 канал. А Збройні Сили України, Національна гвардія, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, станом на жовтень, забезпечені дефіцитною раніше амуніцією.

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Мілітарна ініціатива Сталевий Фронт

Захисне спорядження для ЗСУ надходить у межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

З 24 лютого у всіх нас одна мета – зробити все, щоб Україна вистояла та перемогла у війні. Кожен бронежилет, зроблений на наших заводах, захищає українських воїнів і наближає цю перемогу. Це наш Сталевий Фронт. І я дякую всім працівникам Метінвесту, які щодня віддають усі сили заради нашої спільної перемоги,

– розповів Рінат Ахметов, акціонер Групи Метінвест.

Він зазначив, що наразі виготовлено 150 тисяч бронежилетів, які збережуть тисячі життів наших військових, рятувальників, медиків, комунальників.

"І ми не плануємо зупинятися та далі робитимемо все, щоби наблизити перемогу України. І ми обов’язково переможемо!" – наголосив він.

Метал доставляють із Європи та Туреччини

У перші дні вторгнення російських військ, Збройні Сили України потребували якісних бронежилетів у стислі терміни. Щоб невідкладно забезпечити війська великими обсягами амуніції, Група Метінвест взяла ініціативу у свої руки. Аби організувати внутрішнє виробництво бронежилетів, довелося шукати альтернативу бронесталі, яка виготовлялася на заводі "Азовсталь".

Досить швидко збутова компанія Метінвест-СМЦ налагодила постачання необхідного металу з Європи й Туреччини та передала його виробникам броні. Навесні загальний обсяг імпортної сталі за контрактами становив понад 600 тонн.

Також фахівці компанії запустили виготовлення бронесталі на наявних виробничих лініях. Відомо, що підприємства Метінвесту здатні виробляти близько 20 тонн спецсталі на тиждень. Додатково Група завозила на фронт готові бронежилети.

"Збройні Сили України з першого дня війни гідно протистоять армії загарбників, демонструючи мужність і сталеву міць. А сьогодні вони героїчно просувають лінію фронту, звільняючи кілометр за кілометром від окупантів. Саме тому ми маємо бути надійною підтримкою наших воїнів – забезпечувати їхній захист і тактичну перевагу. В межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова Група Метінвест доклала значних зусиль, щоб налагодити виробництво бронесталі. Наразі понад 150 тисяч бронежилетів захищатимуть життя тих, від кого залежить майбутнє всієї країни", – розповів генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Отримати бронежилети від Метінвесту можна безкоштовно

Найбільше навантаження на виробників і постачальників бронежилетів припало на березень – травень. Однак зараз гострий дефіцит захисної амуніції подолано. Цьому сприяла кооперація держави, великого бізнесу та волонтерських об’єднань. Приміром, Львівський Оборонний Кластер (ЛОК) запустив виробництво бронежилетів, безкоштовно отримавши від Метінвест-СМЦ понад 500 тонн сталевих листів.

Надалі Група поставила виробництво бронежилетів на потік. Зараз їх безплатно передають бійцям Національної гвардії України, силам територіальної оборони, а також підрозділам Збройних Сил України, які боронять незалежність країни на передовій. Також амуніцію надають працівникам комунальних служб, аварійним бригадам і фахівцям ДСНС, які ліквідовують наслідки ворожих обстрілів у прифронтових містах.