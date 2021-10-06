Речь идет о нарушениях в Макеевской колонии №32 и Снежнянской исправительной колонии №127. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

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Требуют деньги и издеваются

По информации омбудсмена, в этих учреждениях систематически запугивают и требуют деньги у заключенных. Руководство устанавливает на каждого человека определенную сумму, которую заключенные должны ежемесячно отдавать.

Если люди отказываются платить – начинается настоящий ад. Их переводят в другой барак, который совершенно не приспособлен для проживания.

Там частично нет дверей, окон, отсутствует централизованное отопление, водоснабжение и канализация. В осенне-зимний период заложники остаются практически "на улице" при том, что их здоровье подорвано пытками и голодом. Людмила Денисова Уполномоченная по правам человека

Заключенным не оказывают медицинскую помощь

Люди имеют тяжелые хронические заболевания. В частности диабет, болезни сердца и нервной системы. Однако медицинскую помощь им не оказывают даже в случае, если есть симптомы коронавируса.

"Многие из заключенных имеют все признаки заболевания: высокую температуру тела, сильный кашель, потерю вкуса и обоняния, у некоторых выражены диспепсические расстройства. Однако медицинская помощь им не оказывается, а переданные родственниками лекарственные препараты не доходят из-за хищения администрацией", – отметила Денисова.

Текст публикации Людмилы Денисовой:

Получила известие об ужасной ситуации в местах лишения свободы, которые расположены на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где незаконно удерживаются украинские граждане.

Согласно полученной информации, руководство Макеевской колонии №32 и Снежнянской исправительной колонии №127 систематически запугивает и требует деньги у заключенных с целью неправомерного обогащения. На каждого устанавливается определенная сумма денежных средств, которую необходимо ежемесячно отдавать.

Заключенных, которые отказываются платить администрации учреждения, переводят в другой барак, не приспособленный для проживания – там частично нет дверей, окон, отсутствует централизованное отопление, водоснабжение и канализация.

В осенне-зимний период заложники остаются практически "на улице" при том, что их здоровье подорвано пытками и голодом. Они имеют тяжелые хронические заболевания: диабет, болезни сердца и нервной системы.

К тому же ситуация с распространением COVID-19 в колонии является крайне критической. Многие из заключенных имеют все признаки заболевания: высокую температуру тела, сильный кашель, потерю вкуса и обоняния, у некоторых выражены диспепсические расстройства. Однако медицинская помощь им не оказывается, а переданные родственниками лекарственные препараты не доходят из-за хищения администрацией.

В течение дня больным заложникам запрещено прилечь на кровать, ведь за это они получат наказание карцером за нарушение режима.

Указанные факты являются прямым нарушением гарантированных норм ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

Обратилась к председателю Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер и главы делегации Международного комитета Красного Креста в Украине госпоже Флоранс Жиллєтт относительно проведения Мониторинговых визитов в указанные учреждения для восстановления нарушенных прав наших граждан и оказания им надлежащей медицинской помощи.

Также прошу представителя ОБСЕ в гуманитарной подгруппе в Трехсторонней контактной группе Шарлотту Реландер принять меры реагирования на указанные случаи нарушения прав граждан.