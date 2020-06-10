"Магниты" в областях и НДС на перелеты: в ОП придумали, как не потерять туристический сезон
Туризм в условиях распространения коронавируса все же надо развивать, особенно – внутри Украины. А для этого местные власти должны найти "туристические магниты" регионов, а центральная власть попытается отменить НДС на внутренние авиаперелеты, чтобы сделать их дешевле.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак, представители облгосадминистраций и правительства 9 июня советовались о развитии туризма в Украине. О результатах совещания рассказали на официальном сайте главы государства.
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Главные итоги совещания в ОП по развитию туризма
О "туристических магнитах"
Есть проблемы с путешествиями за границу из-за COVID-19. Поэтому в ОП считают, как выразился Андрей Ермак, что украинцы должны "начать путешествовать по нашей живописной стране". А для этого:
- Руководители ОГА в течение недели должны подготовить концепцию развития туризма каждый для своего региона.
- В каждой области следует определить 3 – 5 "туристических магнитов", то есть наиболее привлекательных для туристов объектов.
- А еще – определить 5 – 10 самых интересных событий культурной жизни региона.
- На основе этих сведений подготовят общегосударственную программу развития туризма в Украине и региональные программы на 3 – 4 года.
Глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив предложила местной власти также разработать туры – на 3, 5, 10 дней. Центральная же власть готова помочь доступными ей способами сделать туристические локации более интересными.
О поддержке предприятий туристической отрасли
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что продолжается разработка закона об освобождении от уплаты НДС внутренних авиаперевозок. Итак, перелеты внутри Украины станут существенно дешевле.
- Другой важный шаг – либерализация визового режима для туристов из ряда стран.
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В итоге глава ОП Андрей Ермак призвал всех действовать очень быстро, чтобы не потерять этот туристический сезон.