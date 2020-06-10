Туризм в умовах поширення коронавірусу все ж треба розвивати, особливо – всередині України. А для цього місцева влада повинна знайти "туристичні магніти" регіонів, а центральна влада спробує скасувати ПДВ на внутрішні авіаперельоти, щоб зробити їх дешевшими.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак, представники облдержадміністрацій та уряду 9 червня радилися щодо розвитку туризму в Україні. Про результати наради розповіли на офіційному сайті глави держави.

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Головні підсумки наради в ОП щодо розвитку туризму

Про "туристичні магніти"

Є проблеми з мандрівками за кордон через COVID-19. Тож в ОП вважають, як висловився Андрій Єрмак, що українці мали б "почати мандрувати нашою мальовничою країною". А для цього:

Керівники ОДА протягом тижня повинні підготувати концепцію розвитку внутрішнього туризму кожен для свого регіону.

кожен для свого регіону. У кожній області слід визначити 3 – 5 "туристичних магнітів", тобто найбільш привабливих для туристів об’єктів.

тобто найбільш привабливих для туристів об’єктів. А ще – визначити 5 – 10 найцікавіших подій культурного життя регіону.

культурного життя регіону. На основі цих відомостей підготують загальнодержавну програму розвитку туризму в Україні й регіональні програми на 3 – 4 роки.

Голова Держагентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів запропонувала місцевій владі також розробити тури – на 3, 5, 10 днів. Центральна ж влада готова допомогти у доступні їй способи зробити туристичні локації цікавішими.

Про підтримку підприємстві туристично галузі

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що триває розробка закону про звільнення від сплати ПДВ внутрішніх авіаперевезень. Відтак, перельоти всередині України стануть суттєво дешевшими.

Відтак, перельоти всередині України стануть суттєво дешевшими. Інший важливий крок – лібералізація візового режиму для туристів із низки країн.

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У підсумку глава ОП Андрій Єрмак закликав усіх діяти дуже швидко, щоб не втратити цей туристичний сезон.



Скільки туристи витрачають в Україні / Інфографіка 24 каналу