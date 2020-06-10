"Магніти" в областях і ПДВ на перельоти: в ОП придумали, як не втратити туристичний сезон
Туризм в умовах поширення коронавірусу все ж треба розвивати, особливо – всередині України. А для цього місцева влада повинна знайти "туристичні магніти" регіонів, а центральна влада спробує скасувати ПДВ на внутрішні авіаперельоти, щоб зробити їх дешевшими.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак, представники облдержадміністрацій та уряду 9 червня радилися щодо розвитку туризму в Україні. Про результати наради розповіли на офіційному сайті глави держави.
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Головні підсумки наради в ОП щодо розвитку туризму
Про "туристичні магніти"
Є проблеми з мандрівками за кордон через COVID-19. Тож в ОП вважають, як висловився Андрій Єрмак, що українці мали б "почати мандрувати нашою мальовничою країною". А для цього:
- Керівники ОДА протягом тижня повинні підготувати концепцію розвитку внутрішнього туризму кожен для свого регіону.
- У кожній області слід визначити 3 – 5 "туристичних магнітів", тобто найбільш привабливих для туристів об’єктів.
- А ще – визначити 5 – 10 найцікавіших подій культурного життя регіону.
- На основі цих відомостей підготують загальнодержавну програму розвитку туризму в Україні й регіональні програми на 3 – 4 роки.
Голова Держагентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів запропонувала місцевій владі також розробити тури – на 3, 5, 10 днів. Центральна ж влада готова допомогти у доступні їй способи зробити туристичні локації цікавішими.
Про підтримку підприємстві туристично галузі
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що триває розробка закону про звільнення від сплати ПДВ внутрішніх авіаперевезень. Відтак, перельоти всередині України стануть суттєво дешевшими.
- Інший важливий крок – лібералізація візового режиму для туристів із низки країн.
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У підсумку глава ОП Андрій Єрмак закликав усіх діяти дуже швидко, щоб не втратити цей туристичний сезон.
Скільки туристи витрачають в Україні / Інфографіка 24 каналу