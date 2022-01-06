На цьому шляху буде величезна кількість протидії, саботажу та імітації. Однак процес пішов, ми маємо можливість сповна використати цей шанс.

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Поряд з цим залишилось багато інших питань, які потрібно буде розв'язати вже цього року.

Першочерговим і головним завданням на 2022 рік безумовно є досягнення результату, заради якого запроваджено судову реформу.

Перше завдання реформи

Нагадаю, що її завданням є формування нової Вищої кваліфікаційної комісії та повне перезавантаження Вищої ради правосуддя.

При цьому потрібно не просто змінити персоналії, а щоб посади у цих органах зайняли доброчесні та справді незалежні професіонали, які реально готові змінити судову систему на краще.

Важливо. Спершу має відбутись перезавантаження ВРП, оскільки саме вона буде призначати новий склад ВККС. Якщо це доручити чинній ВРП, то вона зробить усе, щоб туди не увійшли люди, здатні міняти систему.

Тому судова реформа почалась саме з ВРП, якою займається Етична рада. До її складу входять 6 осіб.

Склад Етичної ради

Міжнародні представники:

колишній суддя з Великобританії сер Ентоні Хупер;

колишній суддя з США Роберт Корді;

ексгенпрокурорка Естонії Лавлі Перлінг.

Українські судді:

Лев Кишакевич;

Юрій Трясун;

Володимир Сіверін.

Однак вирішальний голос мають саме міжнародники.

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На якому етапі процес

Етична рада вже почала працювати і зараз готується до співбесід з кандидатами на вакантні посади у ВРП.

Добір оголошено на 5 посад:

по 2 за квотою парламенту і суддів;

1 – від науковців.

До слова. Є ще вакансія від прокурорів, однак вони чомусь тягнуть і кандидатів від них поки немає.

Думаю, що у січні Етична рада проведе співбесіди з усіма кандидатами, визначить доброчесних та передасть їх парламенту, з'їзду науковців та з'їзду суддів з розрахунку не менше 2 осіб на кожну посаду.

Тобто остаточне рішення, хто конкретно стане новими членами ВРП, прийматимуть саме ці органи, а не Етична рада. І тут є ризики, що призначать тих, хто є найменшою загрозою системі.

Однак принаймні це не будуть люди з сумнівною репутацією. Такі призначення можливі уже у лютому-березні.

Найбільший спротив

До 9 травня Етична рада має перевірити усіх 16 чинних членів ВРП та вирішити, кого залишати, а кого рекомендувати звільнити. І тут очікується найбільший спротив.

Саме ці члени так боялись втратити свої посади, що усіма можливими способами перешкоджали судовій реформі. Лякали то втратою суверенітету, то повним колапсом.

Погрожували навіть колективно звільнитись, як тільки Етична рада буде створена. Щоправда, посади виявились важливішими ніж дотримання слова і ніхто не звільнився.

Зрозуміло, що вони бояться перевірки Етичної ради і будуть робити усе, щоб її не проходити чи максимально відкласти.

Переконаний, що тут на допомогу їм прийде Павло Вовк, і ми побачимо ще багато цікавих рішень ОАСКу на користь його друзів з ВРП.

Але у міжнародників є вирішальний голос та рішучість, тому, сподіваюсь, що вони зможуть ефективно протистояти таким атакам та завершити перевірку вже у березні – квітні.

Відповідно до закону, рекомендація Етичної ради про звільнення ще не означає звільнення. Фінальне рішення буде ухвалювати той орган, який і призначив недоброчесного члена ВРП.

Тобто президент або з'їзди суддів, адвокатів, прокурорів чи науковців – тут теж буде спроба залишити їх на посадах, але є й шанси на звільнення.

Від кількості звільнених членів ВРП залежатиме кількість вакансій, які знову будуть заповнюватись через перевірку Етичною радою.

Ми сподіваємось, що у такий спосіб можна буде якомога швидше оновити більшість складу ВРП, що дасть можливість істотно поміняти принципи її роботи на краще.

Друге завдання реформи

Другим по пріоритетності завданням є сформувати нову Вищу кваліфікаційну комісію. Цим займається спеціальна конкурсна комісія.

Склад конкурсної комісії

Міжнародні представники:

прокурор з Нідерландів Роберт Брукхейсен;

колишній суддя з Канади Тед Зажечни;

колишній суддя з США Стівен Маркмен.

Українські судді:

Євген Мєзєнцев;

Іван Міщенко;

Сергій Верланов.

Комісія має оголосити конкурс та обрати 32 доброчесних та компетентних кандидатів. Переможців відбору подають у Вищу раду правосуддя, яка з 32 має обрати 16 членів ВККС.

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Переконаний, що тут жодних затримок не буде і комісія доволі оперативно проведе конкурс.

Варто пам'ятати. Для максимального ефекту від реформи важливо, щоб нову ВККС призначав істотно оновлений склад ВРП. Тому цей процес залежить від того, наскільки швидко вдасться перезавантажити раду правосуддя.

Третє завдання реформи

Після того, як буде сформовано ВРП та ВККС, їх першим завданням має бути розв'язання питання кадрового голоду у судах. Він дійсно є і свідомо загострювався самою ВРП.

Наразі вакантними є приблизно 35% посад. Це велика проблема, але й велика можливість.

Якщо правники повірять новоствореній ВККС і вона проведе справді чесний конкурс, то судова система одразу наповниться значною кількістю доброчесних і компетентних суддів. А це може доволі швидко підвищити якість нашого судочинства та довіру суспільства до судів.

Перевірка суддів

Щодо перевірки чинних суддів, то я вважаю, що у 2022 році потрібно завершити оцінювання лише тих, чиї повноваження закінчились, щоб доброчесні швидко могли повернутись до здійснення правосуддя. Інших слід відкласти до завершення доборів нових суддів.

Поки ВККС буде займатись питаннями кадрового голоду у судах, ВРП має відновити дисциплінарну практику.

Нагадую, що 5 серпня 2021 року зупинено усі дисциплінарні провадження. І це добре, бо чинна ВРП загалом не карала, а покривала недоброчесних суддів.

Однак як тільки відбудеться оновлення ради, потрібно повертати їй можливість карати і звільняти тих, хто порочить звання судді.

Для цього ВРП має сформувати спеціальну службу дисциплінарних інспекторів. І це повинно стати першочерговим завданням нової ради правосуддя.

Що буде з ОАСК

Усі очікують, що у 2022 році нарешті буде розв'язана проблема під назвою ОАСК, яка не піддається лікуванню і ганьбить усю судову систему.

При цьому потрібно не лише нарешті ухвалити "невідкладний" законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСКу, але й ганебно звільнити Павла Вовка та його посіпак.

І це доволі швидко може зробити саме ВРП. Там лежить з десяток скарг на самого Вовка та усіх інших фігурантів "плівок НАБУ". Цього достатньо для того, щоб звільнити його, як тільки відновиться розгляд дисциплінарних скарг.

Старт судової реформи дозволяє нам мати доволі оптимістичні очікування від нового року. Однак варто пам’ятати, що цю реформу знову може зламати Конституційний Суд, як це вже не раз робив. Тому потрібно якомога швидше розв'язувати конституційну кризу, яка минулого року лише поглибилась.

І якщо судова реформа більше залежить від новостворених органів, то тут усе залежить саме від влади. Їй потрібно нарешті запровадити таку процедуру призначення нових суддів, яка унеможливить прихід на посаду керованих і недоброчесних суддів а-ля Тупицький.

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Головне очікування 2022 року

Ну, і ключове моє очікування на наступний рік. Нам усім важливо зрозуміти, що оновлення судової системи залежить не лише від Етичної ради, ВРП та ВККС, але й від того, чи буде з кого вибирати.

Тому я закликаю чесних юристів, яким не байдужа доля нашого правосуддя, подаватись на конкурси та разом змінювати систему на краще.

Усіх інших закликаю пильно стежити за цими процесами та реагувати на усі спроби знову зірвати реформу. У 2022 році у нас знову з'явився реальний шанс, ми не маємо права його втратити.