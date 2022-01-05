Прежде всего в деле фигурирует бывшая так называемая "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская. Также причастен и премьер-министр оккупационной власти Сергей Аксенов.

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Что еще инкриминируют Поклонской и Аксенову

Кроме Поклонской и Аксенова также есть такие самопровозглашенные чиновники оккупированного Крыма, как председатель Госсовета Владимир Константинов, экс-глава Главного управления СБУ Петр Зима, председатель Севастопольского горсовета Юрий Дойников и другие.

Чиновникам инкриминируют госизмену, свержение конституционного строя и захват государственной власти. Говорится и о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании преступной организации, а также участии в ней.

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