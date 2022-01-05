Прежде всего в деле фигурирует бывшая так называемая "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская. Также причастен и премьер-министр оккупационной власти Сергей Аксенов.

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Что еще инкриминируют Поклонской и Аксенову

Кроме Поклонской и Аксенова также есть такие самопровозглашенные чиновники оккупированного Крыма, как председатель Госсовета Владимир Константинов, экс-глава Главного управления СБУ Петр Зима, председатель Севастопольского горсовета Юрий Дойников и другие.

Заметьте! В декабре 2021 года СБУ завершила расследование в отношении Поклонской, Аксенова и других прихвостней Кремля. Орган направил в суд обвинительный акт в отношении 8 человек.

Чиновникам инкриминируют госизмену, свержение конституционного строя и захват государственной власти. Говорится и о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании преступной организации, а также участии в ней.

Дела против российских оккупантов: что известно

С 2014 года Наталья Поклонская была так называемой "прокуроршей в Крыму" после его оккупации Россией. Позже, в 2016 году она прошла в Госдуму России от путинской партии. В октябре 2021 года глава Кремля назначил Поклонскую послом России в африканскую страну.

Украина пытается экстрадировать ее, однако адвокат Поклонской заявил, что это не удастся сделать, ведь личность дипломатического агента неприкосновенна. Однако Дмитрий Кулеба впоследствии заверил, что они работают над вопросом экстрадиции "крымской прокурора".

В ноябре 2021 года украинский суд разрешил задержать Сергея Аксенова. Его обвиняют в сепаратизме и терроризме.

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