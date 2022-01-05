Насамперед у справі фігурує колишня так звана "прокурорка" окупованого Криму Наталія Поклонська. Також причетним є і прем'єр-міністр окупаційної влади Сергій Аксьонов.

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Що ще інкримінують Поклонській та Аксьонову

Окрім Поклонської та Аксьонова також є такі самопроголошені посадовці окупованого Криму, як голова Держради Володимир Константинов, ексочільник головного управління СБУ Петро Зима, голова Севастопольської міськради Юрій Дойников тощо.

Зауважте! У грудні 2021 року СБУ завершила розслідування щодо Поклонської, Аксьонова та інших посіпак Кремля. Орган скерував у суд обвинувачувальний акт щодо 8 осіб.

Чиновникам інкримінують держзраду, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Мовиться і про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, створення злочинної організації, а також участь у ній.

Справи проти російських окупантів: що відомо

З 2014 року Наталя Поклонська була так званою "прокуроркою в Криму" після його окупації Росією. Згодом, у 2016 році вона пройшла у Держдуму Росії від путінської партії. У жовтні 2021 року глава Кремля призначив Поклонську послом Росії в африканську країну.

Україна намагається екстрадувати її, проте адвокат Поклонської заявив, що це не вдасться зробити, адже особа дипломатичного агента недоторканна. Проте Дмитро Кулеба згодом запевнив, що вони працюють над питанням екстрадиції "кримської прокурорки".

У листопаді 2021 року український суд дозволив затримати Сергія Аксьонова. Його звинувачують в сепаратизмі й тероризмі.

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