Мовиться про ситуацію у лютому – березні 2014 року. Відповідну інформацію СБУ оприлюднило 29 грудня.

До теми Російські окупанти надумали передати у федеральну власність два порти в Криму

СБУ завершило розслідування щодо російських окупантів в Криму

Розслідування стосувалось очільників окупаційної адміністрації Росії в українському Криму.

Так звані "голова республіки Крим", "голова державної ради республіки Крим", колишній так званий "прокурор республіки Крим" та ще п'ять високопосадовців тимчасово окупованого півострова підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених кримінальним кодексом України,

– розповіли у відомстві.

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