Мовиться про ситуацію у лютому – березні 2014 року. Відповідну інформацію СБУ оприлюднило 29 грудня.
До теми Російські окупанти надумали передати у федеральну власність два порти в Криму
СБУ завершило розслідування щодо російських окупантів в Криму
Розслідування стосувалось очільників окупаційної адміністрації Росії в українському Криму.
Так звані "голова республіки Крим", "голова державної ради республіки Крим", колишній так званий "прокурор республіки Крим" та ще п'ять високопосадовців тимчасово окупованого півострова підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених кримінальним кодексом України,
– розповіли у відомстві.
Новина доповнюється…