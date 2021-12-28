Про це повідомив так званий "глава" окупованого півострова Сергій Аксьонов. Його пресконференція відбулась 28 грудня.
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Два порти передають "у федеральну власність"
Ми передаємо Керченський і Феодосійський порти у федеральну власність для забезпечення завантаження, при збереженні штатної чисельності, трудового колективу і так далі,
– сказав Аксьонов.
Без обіцянок від окупаційної влади не обійшлось: Аксьонов запевнив, що вантажопотік через порти буде збільшений.
За словами Аксьнова, територія морської дирекції розглядається для спільної експлуатації Кримсько-Сирійської судноплавної компанії.
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Які втрати від окупації КримуПід час саміту Кримської платформи прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що збитки України від окупації півострова Росією сягають понад 100 мільярдів доларів.
Останні новини з окупованого Криму: коротко
- Українські розвідники повідомляють, що Росія перевезла до окупованого Криму понад 600 тисяч своїх громадян.
- Таким чином, держава-агресорка хоче посилити свій вплив на півострові.
- Росіяни продовжують шукати виправдання захоплення кримської території. Цього разу, за версією міністра оборони Сергія Шойгу, вони рятували Крим "від навали ультранаціоналістів".
- Окупанти продовжують перетворення півострова на військовий плацдарм. Вони провели нещодавно "збір" командування Чорноморського флоту.
Крим – не Росія: розвінчування міфів у відео "Історії обману":