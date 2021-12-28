Про це повідомив так званий "глава" окупованого півострова Сергій Аксьонов. Його пресконференція відбулась 28 грудня.

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Два порти передають "у федеральну власність"

Ми передаємо Керченський і Феодосійський порти у федеральну власність для забезпечення завантаження, при збереженні штатної чисельності, трудового колективу і так далі,

– сказав Аксьонов.

Без обіцянок від окупаційної влади не обійшлось: Аксьонов запевнив, що вантажопотік через порти буде збільшений.

За словами Аксьнова, територія морської дирекції розглядається для спільної експлуатації Кримсько-Сирійської судноплавної компанії.

Зверніть увагу! Також від імені глави держави-агресорки Путіна окупанти пообіцяли низку пільг на продовольчі товари, які вивозяться через кримські морські порти.

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Які втрати від окупації Криму Під час саміту Кримської платформи прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що збитки України від окупації півострова Росією сягають понад 100 мільярдів доларів.

Останні новини з окупованого Криму: коротко

Українські розвідники повідомляють, що Росія перевезла до окупованого Криму понад 600 тисяч своїх громадян.

Таким чином, держава-агресорка хоче посилити свій вплив на півострові.

Росіяни продовжують шукати виправдання захоплення кримської території. Цього разу, за версією міністра оборони Сергія Шойгу, вони рятували Крим "від навали ультранаціоналістів".

Окупанти продовжують перетворення півострова на військовий плацдарм. Вони провели нещодавно "збір" командування Чорноморського флоту.

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