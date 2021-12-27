Зокрема Сергій Аксьонов заявив, що вони хочуть подати на Зеленського в суд. Про це представник окупаційної влади розповів в інтерв'ю російському виданню.

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Окупаційна влада Криму хоче затримати Зеленського через несплату комунальних послуг

Мене ж вони хочуть заарештувати за щось. От і ми затримаємо його як боржника. У разі прибуття до Криму,

– заявив Аксьонов.

Ба більше, окупаційна влада заявила, що подаватиме на Володимира Зеленського в суд. Зокрема, за словами окупантів, мовиться про орієнтовно 6 тисяч рублів кожного місяця.

До речі, про те, що Зеленський не оплачував комунальні послуги, окупанти почали бідкатись ще у вересні 2021 року. Зокрема вони говорили про несплату за 2 місяці та почали погрожувати судом. Ба більше, лякали, нібито, – якщо оплати не буде – подадуть у суд, а далі – до продажу недалеко.

Зверніть увагу! У декларації президента мовиться про володіння нерухомістю в Ялті. Зокрема вона належить дружині Олені Зеленській. Відомо також, що квартира має площу 129 квадратних метрів. За оцінкою, вказаною у документі, її вартість сягає 1 мільйона 300 тисяч гривень. Також Зеленська володіє там паркомісцем.

У ОП відповідали на запит щодо оплати комуналки в Криму

У лютому 2021 року окупаційна влада Криму заявила, що заборгованості у Олени Зеленської щодо комунальних платежів немає.

У червні 2021 року в Офісі Президента відповіли на запит видання "Крим.Реалії", чи справді Олена Зеленська оплачує комунальні послуги в Криму.

Перша леді України Олена Зеленська не є органом державної влади або іншим суб'єктом владних повноважень, що формує державну політику з будь-яких питань, а Офіс Президента не є розпорядником запитуваної вами в листі інформації,

– відповіли в ОП.

Там зазначили також: "Крим – це українська територія, яка обов'язково буде повернена під контроль України, а всі громадяни України, які придбали власність у Криму до 2014 року на законних підставах, мають справедливе право зберігати її".

Коротко про справу проти Сергія Аксьонова в Україні