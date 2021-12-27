Зокрема Сергій Аксьонов заявив, що вони хочуть подати на Зеленського в суд. Про це представник окупаційної влади розповів в інтерв'ю російському виданню.
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Окупаційна влада Криму хоче затримати Зеленського через несплату комунальних послуг
Мене ж вони хочуть заарештувати за щось. От і ми затримаємо його як боржника. У разі прибуття до Криму,
– заявив Аксьонов.
Ба більше, окупаційна влада заявила, що подаватиме на Володимира Зеленського в суд. Зокрема, за словами окупантів, мовиться про орієнтовно 6 тисяч рублів кожного місяця.
До речі, про те, що Зеленський не оплачував комунальні послуги, окупанти почали бідкатись ще у вересні 2021 року. Зокрема вони говорили про несплату за 2 місяці та почали погрожувати судом. Ба більше, лякали, нібито, – якщо оплати не буде – подадуть у суд, а далі – до продажу недалеко.
У ОП відповідали на запит щодо оплати комуналки в Криму
У лютому 2021 року окупаційна влада Криму заявила, що заборгованості у Олени Зеленської щодо комунальних платежів немає.
У червні 2021 року в Офісі Президента відповіли на запит видання "Крим.Реалії", чи справді Олена Зеленська оплачує комунальні послуги в Криму.
Перша леді України Олена Зеленська не є органом державної влади або іншим суб'єктом владних повноважень, що формує державну політику з будь-яких питань, а Офіс Президента не є розпорядником запитуваної вами в листі інформації,
– відповіли в ОП.
Там зазначили також: "Крим – це українська територія, яка обов'язково буде повернена під контроль України, а всі громадяни України, які придбали власність у Криму до 2014 року на законних підставах, мають справедливе право зберігати її".
Коротко про справу проти Сергія Аксьонова в Україні
- У листопаді 2020 року Київський апеляційний суд ухвалив рішення, за яким дозволив затримати поплічника кримських окупантів Сергія Аксьонова. Його звинувачують в сепаратизмі й тероризмі.
- Зокрема представнику окупаційної влади інкримінують дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення влади у державі, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, захоплення державних або громадських будівель, блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства, створення, керівництво злочинним співтовариством або організацією та участь у ньому.
- Відомо, що Аксьонов народився у Молдові, навчався у Сімферопольському вищому військово-політичному будівельному училищі. У 2003 році отримав громадянство Росії.