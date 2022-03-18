Цивилизованный мир не хочет спонсировать войну, в которой убивают мирное население. За 22 дня российские оккупанты убили больше гражданских, чем военных.

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Оставаясь в России, Nestle спонсирует военные преступления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба показал компании Nestle, что она спонсирует, оставаясь работать в России.

Отказываясь прекратить предпринимательскую деятельность в России, Nestle позволяет продолжить захватническую войну России в Европе. Долгосрочный ущерб репутации компании пропорционален масштабам российских военных преступлений в Украине (огромным). Не поздно изменить свое мнение, Nestle,

– отметил Кулеба.

На фото, которое опубликовал министр, говорится, что лозунг, которым компания себя позиционирует – "Хорошая еда. Хорошая жизнь". Однако позиция Nestle – спонсирование войны, которую развязал президент России Владимир Путин.

Заметьте – Nestle не видит ничего не этичного в работе в России