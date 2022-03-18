Цивілізований світ не хоче спонсорувати війну, в якій вбивають мирне населення. За 22 дні російські окупанти вбили більше цивільних, ніж військових.

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Залишаючись в Росії, Nestle спонсорує воєнні злочини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба показав компанії Nestle, що вона спонсорує, залишаючись працювати у Росії.

Відмовляючись припинити підприємницьку діяльність в Росії, Nestle дозволяє продовжити загарбницьку війну Росії в Європі. Довгострокова шкода репутації компанії пропорційна масштабам російських військових злочинів в Україні (величезним). Не пізно змінити свою думку, Nestle,

– зауважив Кулеба.

На фото, яке опублікував міністр, мовиться, що гасло, яким компанія себе позиціює – "Хороша їжа. Хороше життя". Однак позиція Nestle – спонсорування війни, яку розв'язав президент Росії Володимир Путін.

Зауважте – Nestle не бачить нічого не етичного у роботі в Росії