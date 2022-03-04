Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на внеочередном заседании министров иностранных дел стран НАТО призвал их действовать сейчас, пока не поздно.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Не разрешите Путину превратить Украину в Сирию. Мы готовы к борьбе. Мы будем продолжать борьбу. Но нам сейчас нужны партнеры, которые бы нам помогали конкретными, решительными и быстрыми действиями,

– сказал министр.

По итогам заседания НАТО решили ввести сильнейшие санкции за все время. Однако в просьбе Украины закрыть небо над нашей территорией было отказано. Свою позицию объяснили нежеланием прямого вмешательства в войну с Россией.

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