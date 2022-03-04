Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні та закликав міністрів закордонних справ НАТО діяти зараз, поки не пізно.

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Не дозвольте Путіну перетворити Україну на Сирію. Ми готові до боротьби. Ми будемо продовжувати боротьбу. Але нам зараз потрібні партнери, які б нам допомагали конкретними, рішучими та швидкими діями,

– сказав міністр.

За підсумками засідання НАТО вирішили запровадити найсильніші санкції за весь час. Проте у проханні України закрити небо над нашою територією відмовили. Свою позицію пояснили небажанням прямого втручання у війну з Росією.

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