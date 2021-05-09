Военные Вооруженных сил Украины почтили память героев, погибших во время Второй мировой войны. Кроме того, воины напомнили, что 8 и 9 мая – не празднуют.

В пресс-службе 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка напомнили, что 8 и 9 мая "мы чтим память миллионов погибших во Второй мировой войне".

Заметьте Это благодарность и память, – Зеленский про День победы над нацизмом

Украина заплатила за Победу наибольшую цену. Потери украинского народа составляют от 40 до 44% от общих человеческих потерь СССР,

– говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "военнослужащие 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка во главе с командиром бригады полковником Геннадием Шаповаловым также почтили подвиг героев Второй мировой".

Воины ВСУ положили "цветы памяти и уважения к мемориалам и памятным знакам в зоне ответственности бригады в районе проведения операции Объединенных сил совместно с представителями местной власти и общественности".

"Мы помним, каким страшным бедствием для украинцев была Вторая мировая война. Не забываем: кто защищает свою землю, тот всегда побеждает. Эта память делает нас сильнее. Помним! Побеждаем!", – подчеркнули в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

Пресс-служба 81 отдельной аэромобильной бригады заявила, что "Украина понесла наибольшие потери за годы этой войны, по разным оценкам на территории нашего государства погибли от 8 до 10 миллионов человек, на полные руины превращены более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тысяч сел" .

"Сегодня чтим память каждого, кто боролся с нацизмом. День победы – не просто слова, это миллионы искалеченных жизней, поэтому должны помнить этот страшный урок истории и сделать все зависящее от нас, чтобы не допустить этого снова", – говорится в сообщении.

Торжественно-мемориальное мероприятие в Краматорске

Пресс-служба Операции объединенных сил сообщила, что "в Сквере героев города Краматорск состоялось торжественно-мемориальное мероприятие, посвященное 76-й годовщине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне "Годами никогда памяти не стереть".

Во время мероприятия речи произнесли заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак, мэр Краматорска Александр Гончаренко и первый заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Мороз.

"Мы помним всех погибших, отдавших самое ценное – жизнь. 8 миллионов украинцев не вернулись и погибли на фронтах этой войны, поэтому мы должны помнить каждого из них, мы должны помнить цену войны, цену мира, любить и уважать свою землю и будущее наших детей", – заявил Ганущак.

Он отметил, что "мы, военные, помним и будем делать все, чтобы мир был на нашей украинской земле".

Примите во внимание! 8 мая в мире чествуют День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.